20. Spieltag in der 3. Liga : 1. FC Saarbrücken verliert auswärts gegen SC Verl

Drittligist 1.FC Saarbrücken (gelb-weiß) zu Gast am 28. Januar 2023 beim SC Verl (schwarz-weiß) in der Home Deluxe Arena Paderborn. Im Bild Adriano Grimaldi (39, 1. FC Saarbrücken) und sein Gegner Vinko Sapina. Foto: Andreas Schlichter

Paderborn Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat zum Start in die Rückrunde einen empfindlichen Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen müssen. Der Tabellendritte kassierte am Samstagnachmittag in Paderborn beim gastgebenden SC Verl mit 0:2 (0:1) seine vierte Niederlage der laufenden Runde.