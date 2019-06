Fußball : Sebastian Hoeneß neuer Trainer der Amateure

München Der FC Bayern München hat Sebastian Hoeneß zum Trainer der Amateure befördert. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, wird der Neffe des Vereinspräsidenten Uli Hoeneß die zweite Mannschaft ab der neuen Saison in der 3. Liga betreuen und die Nachfolge von Holger Seitz antreten, der in den sportlichen Führungsstab am FC Bayern Campus aufrückt.

