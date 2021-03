Batz verhindert Niederlage in Nachspielzeit : FCS erkämpft sich Punkt gegen KFC Uerdingen

Saarbrücken Nach vier Siegen in Folge musste sich Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken mit einer Punkteteilung zufrieden geben.

Gegen den KFC Uerdingen reichte es am Samstag nur zu einem fast schmeichelhaften 2:2 (1:1)-Unentschieden. Drei Änderungen hatte FCS-Trainer Lukas Kwasniok gegenüber dem 4:1-Erfolg über den MSV Duisburg am Mittwoch vorgenommen: Marin Sverko (nicht im Kader), Nicklas Shipnoski (Zerrung) und Manuel Zeitz (zunächst Bank) rotierten aus der Startformation, dafür durften Boné Uaferro, Kianz Froese und Fanol Perdedaj von Beginn an im 4-3-3-System beginnen. Uerdingens Trainer Stefan Krämer saß vom DFB gesperrt auf der Tribüne, ihn vertrat an der Seitenlinie der frühere FCS-Stürmer Stefan Reisinger. Die Beiden mussten sehen, wie ihre Mannschaft nach 12 Minuten in Rückstand geriet. Julian Günther-Schmidt hatte in die Schnittstelle gepasst, Minos Gouras mit dem linken Fuß nicht unbedingt fest, dafür aber sehr platziert ins rechte äußerste Toreck vollendet - das 1:0 war Gouras' fünfter Treffer in den letzten drei Spielen. Danach spielte nur noch eine Mannschaft - aber es war nicht die in den blau-schwarzen Trikots.