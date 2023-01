1. FC Saarbrücken gegen SC Fortuna Köln : Doppelpacker Rabihic sorgt für gelungene FCS-Generalprobe

Doppeltorschütze Kasim Rabihic vom FCS und Kölns Torwart André Weis beim Freundschaftsspiel FCS gegen SC Fortuna Köln in Fraulautern. Foto: Andreas Schlichter

Saarlouis/Saabrücken Beim Spiel 1. FC Saarbrücken gegen SC Fortuna Köln in Saarlouis-Fraulautern haben die Saarländer am Samstag im Freundschaftsspiel die Rheinländer besiegt. Das lässt auf den Start am kommenden Samstag hoffen.