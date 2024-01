Wechsel auf die letzte Minute 1. FC Saarbrücken holt Dynamo-Profi Robin Becker

„Robin hat seine Qualität und Flexibilität als Abwehrspieler in der 2. und 3. Liga unter Beweis gestellt. Er wird unsere Optionen in der Defensive erweitern und soll schnellstmöglich integriert werden“, so Trainer und Manager Rüdiger Ziehl. Über die Vertragsmodalitäten machten die Saarländer am Dienstag keine Angaben.