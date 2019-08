Torfestival der Roten Teufel : FCK klettert nach 5:3-Sieg in Zwickau auf Platz zehn

Zwickau Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern ist am Montagabend nach einem 5:3-Sieg beim FSV Zwickau in der Tabelle von Platz 17 auf Rang zehn geklettert. Die Roten Teufel gingen früh durch Timmy Thiele in Führung (7.).

Mitten in einer Drangphase der Gastgeber kam Kaiserslautern durch ein Eigentor von FSV-Abwehrspieler Ali Odabas zum 2:0 (41). Nach der Pause erhöhte erneut Thiele auf 3:0 (53.).