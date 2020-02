Ex-Trainer kommt mit dem SC Preußen : FCK feiert gegen Münster Wiedersehen mit Hildmann

Kaiserslautern Lauterer hoffen im Heimspiel auf ersten Sieg 2020.

Der 1. FC Kaiserslautern will in der 3. Fußball-Liga zurück in die Erfolgsspur. Gegen Preußen Münster soll an diesem Samstag (14 Uhr) nach nur einem Punkt aus den jüngsten zwei Spielen der erste Sieg im Jahr 2020 gelingen. „Wir waren in beiden Partien die deutlich bessere Mannschaft mit den größeren Chancen, sind aber ohne Ertrag nach Hause gegangen. Das wurmt mich extrem. Es spornt mich aber auch an, es mit der ganzen Mannschaft besser zu machen“, sagte Trainer Boris Schommers am Freitag.