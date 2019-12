Fußball : Weihnachts-Geschenke für Werners Bilanz

Dortmund Der Nationalspieler von RB Leipzig hat nach dem irren 3:3 im Bundesliga-Gipfel bei Borussia Dortmund schon 18 Saisontore erzielt.

Timo Werner humpelte mit Handy am Ohr vor dem Mannschaftsbus auf und ab, den Mitternachts-Imbiss mümmelte er aus der Styropor-Box. Der Nationalstürmer von Bundesligist RB Leipzig wirkte eher nachdenklich als euphorisch – wohl auch, weil er selbst nicht wusste, wie ihm die Tore in den Schoß gefallen waren. „Bis dahin war es das schlechteste Spiel, das ich für uns gemacht habe“, sagte Werner nach dem verrückten 3:3 (0:2) im Hochgeschwindigkeits-Gipfel bei Borussia Dortmund.

Noch kurioser war das nächste Tor, nur wenige Minuten später. Werner war im Abseits stehengeblieben, positiv gesagt lauerte er genau auf das, was dann passierte: Sein Nationalmannschafts-Kollege Julian Brandt spielte ihm unfreiwillig den Ball maßgenau in den Fuß. 2:2. „Zum Glück bist du so faul“, sagte Trainer Julian Nagelsmann zu Werner, auch BVB-Kapitän Marco Reus stichelte lächelnd: „Den macht er nur, weil er zu faul ist, aus dem Abseits herauszulaufen.“ Aber: Er machte ihn, auch wenn es zwei verfrühte Weihnachtsgeschenke waren. Und deswegen kippte das Spiel.