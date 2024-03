Einstiger Stürmer-Star Dieter Müller wird 70: „Geschenkte Jahre“ und ein Tor-Rekord

Viele Weggefährten, wie zum Beispiel Toni Schumacher oder Rudi Völler, gehören zu den geladenen Gästen bei Dieter Müllers Geburtstagsfeier. „Ein gutes Glas Wein, das habe ich in meiner Zeit in Bordeaux schätzen gelernt“, sagt der Jubilar. Ansonsten achtet er seit jenem Tag 2012 penibel auf einen gesunden Lebenswandel mit drei Vorgaben: Sauerstoff, also Bewegung an der frischen Luft, gesunde Ernährung und Demut: „Ich weiß nur zu gut, dass jeder Tag der letzte sein kann.“