Fußball : Erstes Spiel nach komplettem Neuanfang

Stefan Kuntz hat die U21 komplett neu zusammengestellt. Foto: dpa/Cezaro De Luca

Zwickau Die U21 testet an diesem Donnerstag gegen Griechenland. Trainer Kuntz wirbt um Hamburger Jatta.

Alles auf Anfang: Mit 19 Debütanten und viel Vorfreude starten Nationaltrainer Stefan Kuntz und seine neue U21 in die Olympia-Saison. Nur 67 Tage nach dem verlorenen EM-Finale gegen Spanien will der Neunkircher Kuntz mit der nächsten Generation deutscher Nachwuchs-Fußballer die ersten Siege einfahren. „Wir stehen vor einem kompletten Neuanfang. Ich bin auf die vielen neuen Spieler gespannt“, sagte der 56-Jährige vor dem Testspiel gegen Griechenland an diesem Donnerstag (18.15 Uhr/Pro7 Maxx) in Zwickau.

Insgesamt 19 Spieler stehen vor ihrem ersten Auftritt in der U21-Auswahl. Aus dem EM-Kader sind nur Torhüter Markus Schubert sowie die Stürmer Lukas Nmecha und Johannes Eggestein weiter dabei. Der Berliner Arne Maier fehlt dieses Mal nach einer Verletzungspause. Vor allem Eggestein und Maier sollen als erfahrene Bundesliga-Spieler „natürlich ein Stück weit vorangehen. Sie sehe ich schon als künftige Führungspersönlichkeiten“, sagte Kuntz über die Rolle der gestandenen U21-Profis. Dazu kommen die Kieler Janni Serra und Salih Özcan, die auch bereits Erfahrung in der U21-Auswahl sammeln konnten.

Gerade einmal acht Spieler aus dem neuen 23-köpfigen Kader stehen aktuell bei einem Bundesliga-Club unter Vertrag. Mit der Erfahrung ihrer Vorgänger, von denen viele gestandene Bundesliga-Profis waren, können die U21-Neulinge noch nicht mithalten. Viel Zeit, sich aneinander zu gewöhnen, hat das neue Team nicht. Fünf Tage nach dem Test gegen Griechenland steht für den DFB-Nachwuchs der Start in die EM-Qualifikation in Wales an. „Die Qualifikation zur U21-EM wird kein Selbstläufer“, warnte Kuntz. Weitere Gegner seiner Mannschaft in der Gruppe 9 sind Bosnien und Herzegowina, Moldawien und Belgien. Die neun Gruppensieger und der beste Zweitplatzierte qualifizieren sich direkt für die Endrunde.