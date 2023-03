2. Liga Die Leiden des Trainers W.: Kommt nun das HSV-Frühlingstief?

In der anstehenden zweiwöchigen Länderspiel-Pause wird Walter nur bedingt Zeit zur Entspannung finden. Denn seine Mannschaft droht zum Frühjahrsbeginn in ihr aus den vergangenen Jahren bekanntes Saisontief zu rutschen. Nach dem 2:4 eine Woche zuvor beim KSC war das Remis gegen die Kieler schon die zweite Partie nacheinander, in der die Hamburger wertvolle Punkte im Aufstiegskampf liegen ließen.