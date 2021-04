Gemeinsame Erklärung : DFL und DFB erschüttert über Super-League-Pläne

Frankfurt/Main „Mit großer Erschütterung“ haben die Deutsche Fußball Liga und der Deutsche Fußball-Bund auf die Gründung einer europäischen Super League reagiert.

„Wir stehen in Solidarität zur UEFA und Präsident Aleksander Ceferin. Gleichzeitig unterstützen wir sämtliche angekündigten Gegen-Maßnahmen von FIFA und UEFA, aber auch der betroffenen nationalen Ligen und Verbände“, teilten DFL und DFB in einer gemeinsamen Erklärung in Frankfurt/Main mit und ergänzten: „Dass hiervon auch die Berufung deutscher, bei Super-League-Clubs unter Vertrag stehender Nationalspieler betroffen sein kann, ist uns bewusst.“