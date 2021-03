Deutsche Fußball Liga : DFL legt Fahrplan für Erneuerung des Profifußballs fest

Das Logo der DFL (Deutsche Fußball Liga) spiegelt vor einer Pressekonferenz in einer Plexiglasscheibe. Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main Das Präsidium der Deutschen Fußball Liga hat einen vorläufigen Fahrplan für den angestrebten Erneuerungsprozess des Profifußballs auf Grundlage des Ergebnisberichts der „Taskforce Zukunft“ festgelegt.

Bei der Mitgliederversammlung am 4. März wurden die 36 Erst- und Zweitligisten über die zunächst geplanten Schritte informiert. So will sich die DFL auf internationaler Ebene verstärkt für Reformen mit Blick auf die finanziellen Rahmenbedingungen einsetzen. Entsprechende Ansätze sollen möglichst im Verbund mit anderen Ligen beim Weltverband FIFA und bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) sowie im Dialog mit der Politik vertreten werden.