Würzburger Kickers : DFB-Sponsor sorgt für Wirbel - „Kleine haben keine Lobby“

Würzburg Weil seine Mannschaft angeblich von Schiedsrichtern verpfiffen wird, kündigt ein Unternehmen seine millionenschweren Sponsorendeals mit dem DFB. Mit der Aktion sorgt der Chef von Flyeralarm für Wirbel. Genauer erklären will er sich nicht.

Mit der Online-Druckerei sorgte Fischer schon häufig für Aufsehen. Durch die Ankündigung, wegen Schiedsrichter-Fehlentscheidungen gegen seine Würzburger Kickers sämtliche Sponsorenverträge mit dem Deutschen Fußball-Bund zu kündigen, rückte Fischer nun in den Fokus. In einem Statement warf er dem DFB indirekt Ungleichbehandlung und unseriöses Geschäftsgebaren vor. Das saß!

Einige Fragen sind aber freilich schon noch offen. Etwa, was aus der Bandenwerbung bei Länderspielen wird, über die Flyeralarm mit dem DFB noch einen Deal hat. Laufende Verträge werden natürlich eingehalten, sagte ein Sprecher - verlängern will man sie aber nicht mehr. Über die Frauen-Bundesliga, bei der das Unternehmen sogar Namenssponsor ist, wurde eine separate Entscheidung angekündigt.

Gewerkschaften beklagten oft eine Ausbeutung der Mitarbeiter, was Fischer abstreitet. Wettbewerber schimpften in all den Jahren über Dumpingmethoden aus Würzburg - „faire Preise - kein Dumping“, sagte Fischer dazu dem Branchenmagazin „brand eins“ Anfang 2020.

Just in jener Zeit holte Fischer auch Felix Magath als Fußball-Chef in das Unternehmen. Für Flyeralarm war das damals ein PR-Coup. Der ehemalige Nationalspieler und Coach sollte in Würzburg und bei Admira Mödling in Österreich als Berater für Erfolg sorgen. Aktuell stehen übrigens beide Mannschaften vor dem Abstieg.