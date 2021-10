Wirtschaftliche Stabilität : DFB-Präsidium beschließt Maßnahmenpaket für 3. Liga

Der Eingang zur DFB-Zentrale in Frankfurt am Main. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt/Main Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes hat auf Empfehlung einer Task Force ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Stärkung der wirtschaftlichen Stabilität der 3. Liga verabschiedet und die eingleisige Struktur bestätigt.

Ab der Saison 2023/24 werden die Vorgaben zur Eigenkapitalauflage deutlich verschärft und das dann modifizierte Financial Fair Play als Auflage ins Zulassungsverfahren integriert.

Weitere Änderungen greifen bereits für die kommende Saison. So wird die Mindestkapazität der Stadien von bisher 10.000 auf 5000 Plätze reduziert. Dies soll vor allem Vereinen an kleineren Standorten beziehungsweise mit einem geringeren Fanpotenzial eine nachhaltigere Nutzung bei einem Abstieg in die Regionalliga ermöglichen.