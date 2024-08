ZDF überträgt Zweite Runde DFB-Pokal: Auslosung am 1. September

Die erste Runde schließen der VfB Stuttgart (am 27. August bei Preußen Münster) und Bayer Leverkusen (am 28. August bei Carl-Zeiss Jena) ab. Der Vizemeister sowie der Meister und Pokalsieger hatten am Samstag den Supercup ausgetragen. In Lostopf 2 befinden sich die Kugeln der Erst- und Zweitligisten, in Lostopf 1 die der unterklassigen Teams, die Heimrecht haben.