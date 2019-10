Zwei Strafstoßtore : FCK siegt im Elfmeterschießen

Kaiserslautern DFB-Pokal: Kaiserslautern schlägt 1. FC Nürnberg nach zweimaliger Führung mit 6:5.

Im Elfmeterschießen musste Nürnbergs Feldspieler Enrico Valentini ins Tor, weil Torwart Patric Klandt in der Schlussphase der Verlängerung eine Verletzung erlitt – und der FCN nicht mehr wechseln durfte. Valentini ging in der 116. Minute ins Tor, einen Elfmeter konnte er nicht parieren. FCK-Torhüter Lennart Grill parierte den entscheidenden Versuch von Tim Handwerker, zuvor hatte Andri Runar Bjarnason den Außenseiter in Führung gebracht. Der FCK, der in der Liga auf einem Abstiegsplatz steht, erreichte somit erstmals seit 2014 wieder die Runde der besten 16.