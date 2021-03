Viertelfinale DFB-Pokal : Wolfsburg will gegen Dauergegner Leipzig ins Halbfinale

Wolfsburg will gegen Dauergegner Leipzig ins Halbfinale

Will mit Wolfsburg über Leipzig ins Pokal-Halbfinale: VfL-Coach Oliver Glasner. Foto: Swen Pförtner/dpa

Leipzig Das Pokal-Duell zwischen Leipzig und Wolfsburg hat Tradition. Beide Teams wittern nach dem Aus der Bayern die große Chance auf den Titelgewinn.

Dabei stieg das erste Duell erst vor zehn Jahren, als der damalige Viertligist Leipzig den Bundesligisten aus Niedersachsen in der ersten Runde blamierte. Auch an das bisher letzte Pokal-Duell wird sich der VfL vor dem Spiel am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) nicht gerne erinnern, denn Leipzig siegte im Oktober 2019 6:1.