DFB-Pokal : Wo die Spiele des DFB-Pokals im TV zu sehen sind

Eine Fernsehkamera steht bei der Begegnung FC Erzgebirge Aue - FSV Mainz 05 am Spielfeldrand. Foto: Robert Michael/dpa

Berlin Zwei Spiele des DFB-Pokals sind in dieser Woche ohne Zusatzkosten im Fernsehen zu sehen. Die ARD überträgt an diesem Dienstag die Partie des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach.

Alle Partien der 2. Runde des Pokalwettbewerbs zeigt der Pay-TV-Sender Sky für seine Kunden. Ausschnitte gibt es am Dienstag im Ersten und am Mittwoch im Zweiten im Anschluss an die jeweiligen Live-Übertragungen.