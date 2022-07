DFB-Pokal : Warum es mehr Free-TV-Spiele gibt - und was sonst neu ist

Berlin Die 1. Runde des DFB-Pokals zieht sich über mehr als einen Monat. Das ist nicht die einzige Neuerung durch die nun vier Spielzeiten gültigen Medien-Verträge des Deutschen Fußball-Bundes.

Der DFB-Pokal wird für die Fans ein wenig unübersichtlich. Die 1. Runde beginnt an diesem Freitag um 18.00 Uhr mit drei Spielen, läuft drei weitere Tage - und endet erst am letzten Tag des Folgemonats mit dem Gastspiel des FC Bayern München bei Viktoria Köln.

Was wird ohne Zusatzkosten übertragen?

Wer zeigt welche Spiele in der 1. Runde?

Das ZDF überträgt am Freitag das Duell von Drittligist 1860 München mit Vizemeister Borussia Dortmund. Anschließend gibt es Zusammenfassungen der anderen Spiele. Am Montag geht die ARD live auf Sendung und zeigt die Partie des Zweitliga-Aufsteigers 1. FC Magdeburg gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt live. Zusammenfassungen zeigt das Erste am Samstag (18 Uhr) und am Sonntag (22.05 Uhr).