1. Runde DFB-Pokal : Viertligist Essen schmeißt Bielefeld aus dem Pokal

Essen Nach Hertha BSC patzt auch Bundesligist Arminia Bielefeld in der ersten Pokal-Runde. Das Team von Trainer Neuhaus unterliegt verdient beim Regionalligisten RW Essen mit 0:1.

Die Regionalliga-Fußballer von Rot-Weiss Essen dagegen feierten mit den 300 zugelassenen Fans den Einzug in die zweite Runde noch lange nach Spielende. Der Bundesliga-Aufsteiger unterlag am Montagabend beim Fußball-Viertligisten verdient mit 0:1 (0:1) und verpatzte seine Generalprobe fünf Tage vor dem Erstliga-Auftakt am Samstag bei Eintracht Frankfurt gründlich.

RWE-Torjäger Simon Engelmann erzielte an der Hafenstraße den Siegtreffer in der 33. Spielminute. Bielefeld ist nach dem Scheitern von Hertha BSC bei Eintracht Braunschweig der zweite Bundesliga-Club, der die erste Pokalrunde gegen einen unterklassigen Verein nicht überstanden hat.

„Ich habe keine Begründung für die Leistung in der ersten Hälfte“, kommentierte Arminia-Trainer Uwe Neuhaus. „Die zweite Halbzeit war okay, da haben wir uns viele Chancen herausgespielt. Nur leider haben wir sie nicht genutzt“ Es trübe die Laune vor dem Bundesligastart „definitiv“, sagte der Coach. „Die Mannschaft muss in Frankfurt eine völlig andere Leistung zeigen. Die Frage ist, ob sie das vom Kopf her kann.“