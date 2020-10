DFB-Pokal : Viele Bayern-Debüts: Mit Nübel statt Neuer gegen Düren

München Der krasse Außenseiter freut sich auf sein größtes Fußball-Abenteuer, der FC Bayern auf reichlich Debütanten gegen Düren. Das Pokalduell voller Gegensätze könnte trotz des programmierten Ausgangs zum Hingucker werden. Eine Bayern-Blamage liegt 20 Jahre zurück.

Eric Maxim Choupo-Moting (zuletzt Paris Saint Germain), Marc Roca (Espanyol Barcelona), Bouna Sarr (Olympique Marseille) und Rückkehrer Douglas Costa (Juventus Turin) sind am Donnerstag (20.45 Uhr/Sky und Sport1) sind heiß auf den ersten Arbeitstag in der Münchner Arena, auch wenn ohne Zuschauer gespielt wird. „Okay, es ist nur ein Fünftligist, aber ich freue mich, mein erstes Spiel zu machen“, sagte der letztjährige Neymar-Kollege Choupo-Moting, der für den angeschlagenen und geschonten Robert Lewandowski stürmen wird.

„Bei Düren will jeder über sich hinauswachsen“, warnte Flick. „Wir müssen dagegenhalten. Mit 90 Prozent wird es nicht gehen.“ Im Falle des erwarteten Weiterkommens in der aus dem September verlegten Erstrunden-Partie stehen für die Serien-Titeljäger bis kurz vor Weihnachten 17 Pflichtbegegnungen an - ohne Länderspiele.

Schon zwei Tage nach dem Warm-up gegen Düren geht's für die Münchner in der Liga am Samstag bei Aufsteiger Bielefeld weiter. Ungleich schwerer wird es am Mittwoch zum Start in die neue Saison der Champions League gegen Atlético Madrid. „Jetzt gilt es, den Schalter wieder umzulegen“, forderte Co-Kapitän Thomas Müller, der neben Jérôme Boateng oder Javi Martínez die neue Formation führen soll.