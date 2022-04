In Pokal und Liga : Union-Fans kündigen Proteste gegen RB Leipzig an

Fans von Union Berlin feuern ihr Team in der Alten Forsterei an. Foto: Andreas Gora/dpa

Berlin Die Anhänger von Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin haben für die kommenden beiden Partien erneut Proteste gegen den Ligakonkurrenten RB Leipzig angekündigt.

Sowohl im Pokal-Halbfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) als auch am Samstag in der Begegnung des 31. Spieltages (15.30 Uhr/Sky) wollen die Ultras des „Wuhlesyndikats“ jeweils zu Spielbeginn für einen 15-minütigen Stimmungsboykott sorgen. Dies schrieben sie in ihrem Infoblatt „Die Wald-Seite“.