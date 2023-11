FC Bayern München Tuchel: De Ligt wieder am selben Knie verletzt

„Wieder die gleiche Kapsel, es ist im Moment sehr schmerzhaft. Wir haben noch keine Diagnose“, sagte Tuchel, der in dieser Saison schon mehrfach mit personellen Problemen in der Abwehr zu kämpfen hatte, in der ARD. Während der Pressekonferenz nach der Partie ergänzte er: „Wir hoffen, dass es nichts Strukturelles ist.“