DFB-Pokal Trotz Außenseiterrolle: Thioune träumt vom „goldenen Ding“

„Wir spielen eine fantastische Saison und sind in einer Verfassung, die uns in zwei Wettbewerben nach dem Maximalen streben lässt“, sagte der Düsseldorfer Chefcoach, der am Wochenende mit seinem Team auch wieder den dritten Platz erobert und den Bundesligaaufstieg nicht aus den Augen verloren hat. „Die Freude ist in der ganzen Stadt zu spüren. Wir können etwas Historisches erreichen“, sagte Sportdirektor Christian Weber am Dienstag.