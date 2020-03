DFB-Pokal : Trainer Rösler sieht „historische Chance für Fortuna“

Trainer Uwe Rösler will mit Düsseldorf das Halbfinale erreichen. Foto: Patrick Seeger/dpa.

Düsseldorf Düsseldorfs Trainer Uwe Rösler sieht im Pokal-Viertelfinale beim 1. FC Saarbrücken einen „historische Chance für die Fortuna“.

Mit einem Sieg beim Viertligisten am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) würden der Fußball-Bundesligist erstmals seit der Saison 1995/1996 wieder in das Halbfinale des Wettbewerbs einziehen. Damals verlor Fortuna 0:2 gegen den Karlsruher SC.

Das 3:3 im Liga-Spiel am vergangenen Freitag bei Hertha BSC, als Düsseldorf zur Pause mit 3:0 führte, sei inzwischen verdaut, sagte Rösler am Montag. „Wenn man das richtig verarbeitet, kann es noch ein sehr wichtiges Spiel in dieser Saison werden.“