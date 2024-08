DFB-Pokal Topp mit Dreierpack: Bremen lässt Cottbus keine Chance

Bremen holte sich nach einer durchwachsenen Saisonvorbereitung rechtzeitig Selbstvertrauen für den Bundesliga-Auftakt. Am Samstag startet die Mannschaft von Ole Werner beim FC Augsburg in die neue Spielzeit. Für Cottbus war es nach zwei Drittliga-Niederlagen der nächste Dämpfer in dieser Saison. Im DFB-Pokal warten die Brandenburger seit 2013 auf einen Sieg.