Fußball Tah immer noch „sehr dankbar“ für Zeit bei Fortuna

Bayer Leverkusens Nationalspieler Jonathan Tah denkt immer noch gern an seine Zeit bei Fortuna Düsseldorf vor fast zehn Jahren zurück. Von September 2014 bis Ende Juni 2015 war er damals noch als Teenager vom Hamburger SV an den Club vom Rhein ausgeliehen gewesen. „Es war ein extrem wichtiges Jahr für mich“, sagte Tah in einem Interview der „Rheinischen Post“ vor dem Halbfinale im DFB-Pokal zwischen Bayer und Fortuna an diesem Mittwoch.