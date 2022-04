Freiburgs Trainer : Streich: Kein Wunschgegner für das Pokalfinale

Hamburg Christian Streich hat nach dem Erreichen des DFB-Pokal-Finales mit dem SC Freiburg keinen Wunschgegner.

„Du musst bestehen und versuchen, das Spiel zu gewinnen - und wenn wir nicht gewinnen, waren wir immerhin in Berlin“, sagte der Trainer in der ARD nach dem 3:1 beim Hamburger SV im ersten Halbfinale am Dienstagabend. Den zweiten Finalisten für das Endspiel am 21. Mai im Berliner Olympiastadion ermitteln am 20. April RB Leipzig und der 1. FC Union Berlin.