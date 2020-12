DFB-Pokal : Stevens zieht zum Abschied mit Schalke ins Achtelfinale ein

Suat Serdar (r) brachte Schalke in Führung. Foto: Guido Kirchner/dpa

Gelsenkirchen Eine Halbzeit wirkt mehr der Außenseiter wie der Bundesligist, doch letztlich schafft es Schalke in das Pokal-Achtelfinale. Huub Stevens hört wieder auf, sein Nachfolger bekam auch gegen Ulm zu sehen, welch schwierige Aufgabe ihn erwartet.

Mehr als ein schwacher Trost zu Weihnachten war der erst vierte Pflichtspielsieg in 2020 am Dienstag nicht. Am Ende eines komplett verkorksten Jahres sorgten Suat Serdar (27.) und zweimal Benito Raman (51./63.) für ein Erfolgserlebnis. Das Gegentor durch Johannes Reichert (82.) war beim Achtelfinal-Einzug zu verschmerzen.