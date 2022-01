DFB-Pokal : St. Pauli hofft auf Sensation - Bundesliga-Duell in Bochum

Berlin Mit dem Rückenwind eines 5:1-Erfolges über den SC Freiburg geht Titelverteidiger Borussia Dortmund in das Achtelfinale des DFB-Pokals. Doch der Gegner FC St. Pauli ist zuhause eine Macht.

Gleich beide Hamburger Zweitligisten streben heute den Sprung in die Runde der letzten Acht an, im einzigen Bundesliga-Duell stehen sich erneut der VfL Bochum und der FSV Mainz 05 gegenüber.

1. FC Köln - Hamburger SV (18.30 Uhr/Sky und Sport1)

Für Steffen Baumgart ist Berlin ein Sehnsuchtsort. „Das ist ein Traum von mir, mal dort im Endspiel zu stehen“, bekannte der FC-Trainer vor dem Duell mit dem HSV. Die große Chance auf den ersten Einzug der Kölner in das Pokal-Viertelfinale seit der Saison 2009/10 soll genutzt werden. Dagegen standen die Hamburger noch 2019 im Halbfinale. Um das zu wiederholen, ist in Köln jedoch eine bessere Leistung vonnöten als beim Zweitliga-Restart am Freitag in Dresden (1:1). Für die beiden Gründungsmitglieder der Bundesliga ist es das 108. Pflichtspielduell.