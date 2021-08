DFB-Pokal : Spektakel in Bayreuth: Bielefeld braucht sechs Tore zum Sieg

Spektakel in Bayreuth: Bielefeld braucht sechs Tore zum Sieg

Bayreuth Neun Tore sehen die 5000 Zuschauer im Bayreuther Stadion. Der Außenseiter holt - dank freundlicher Bielefelder Hilfe - sogar ein 1:3 auf. Ein Happy End gibt es aber für den Bundesligisten.

Im Bayreuther Regen hat Arminia Bielefeld nur mit Mühe eine Bauchlandung in einem spektakulären Pokalkampf vermieden.

Der defensiv erstaunlich anfällige Fußball-Bundesligist gewann beim Regionalligisten SpVgg Bayreuth erst am Ende deutlich mit 6:3 (2:1). „Kompliment an Bayreuth. Sie haben uns einen brutalen Pokalkampf abverlangt“, sagte Bielefelds Trainer Frank Kramer.

Die Ostwestfalen hatten dabei in der entscheidenden Spielphase Glück, dass ein Kopfballtreffer von Bayreuths Abwehrspieler Steffen Eder in der 78. Minute zum 4:4-Ausgleich wegen Abseits nicht anerkannt wurde. Bayreuths Coach Timo Rost war ein „bisschen enttäucht“ über das Ergebnis. „Aber was den Auftritt meiner Mannschaft angeht: Chapeau!“