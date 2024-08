DFB-Pokal Spätberufener Groß: Das Element, das dem BVB fehlte

In so kurzer Zeit schaffe das ein Spieler, „wenn er intelligent ist, Fußball denkt und weiß, wie der Hase läuft. Und das weiß Pascal. Deshalb haben wir ihn geholt“, sagte Sahin. „Er ist sehr, sehr wichtig für unser Spiel. Er macht das sehr dominant. Er kann den Rhythmus bestimmen. Das hat uns im letzten Jahr in unserem Spiel ein bisschen gefehlt.“ Was es bedeutet und wie es ist, mit der Dortmunder Zuschauerwucht im eigenen Stadion zu spielen, weiß Trainer Sahin schon aus seiner eigenen Zeit als BVB-Spieler. Groß bekam diese Wucht nun auch in der Fremde in Hamburg zu spüren. Die Heimat des Zweitligisten HSV war in erster Linie in Schwarz und Gelb getaucht, die Unterstützung lautstark