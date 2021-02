DFB-Pokal : SCP-Trainer Baumgart wettert gegen Schiedsrichter

Paderborns Cheftrainer Steffen Baumgart gestikuliert an der Seitenlinie. Foto: Guido Kirchner/dpa-Pool/dpa

Dortmund Paderborns Trainer Steffen Baumgart hat Schiedsrichter Tobias Stieler nach der unglücklichen Pokal-Niederlage bei Borussia Dortmund scharf kritisiert.

„Das ist eine Frechheit“, sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten nach dem 2:3 (2:2, 0:2) nach Verlängerung im Achtelfinale am Dienstagabend in der ARD. „Langsam wird es lächerlich. Das ärgert mich, das hat keiner verdient. So machen wir uns zum Affen. Respekt bedeutet auch, sich den Scheiß anzugucken und eine Entscheidung zu treffen.“