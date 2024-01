Fußball Schweigeminute für Beckenbauer in den Bundesliga-Stadien

Auch der Deutsche Fußball-Bund kündigte für seine Wettbewerbe eine Schweigeminute an. So soll unter anderem vor den Partien im Viertelfinale des DFB-Pokals Ende Januar und Anfang Februar mit einer Gedenkminute an Beckenbauer erinnert werden. Auch vor den Partien in der 3. Liga, vor den Spielen in Bundesliga und DFB-Pokal der Fußballerinnen und in der Futsal-Bundesliga soll es Schweigeminuten geben, wie der DFB mitteilte.