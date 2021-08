Borussia Mönchengladbach : „Schon schlechter gestartet“: Hütter nach siegreichem Debüt

Kaiserslautern Nach dem gelungenen Auftakt mit Borussia Mönchengladbach war Adi Hütter erleichtert - und zu Scherzen aufgelegt.

„Ich bin schon schlechter gestartet in Deutschland, was den Pokal betrifft. Von daher bin ich sehr, sehr glücklich, heute gewonnen zu haben“, sagte der Österreicher nach dem mühevollen 1:0 (1:0) beim 1. FC Kaiserslautern. Kapitän Lars Stindl hatte der Borussia mit seinem Treffer das Weiterkommen in die zweite DFB-Pokalrunde gesichert.