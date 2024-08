DFB-Pokal Schalke wird Favoritenrolle in Aalen gerecht

Nach einem Fehler der Aalener in der Defensive, als ein Rückpass zur Vorlage wurde, sorgte Mohr dann für die Vorentscheidung. Der Sieg hätte am Ende auch höher ausfallen können. Ein Treffer von Janik Bachmann wurde wegen eines vorangegangenen Fouls nicht anerkannt. Schalkes Torhüter Ron-Thorben Hoffmann, in der Liga die Nummer zwei hinter Justin Heekeren, konnte sich bei seiner Bewährungschance gegen die harmlosen Gastgeber nicht auszeichnen.