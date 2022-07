1. Runde : Schalke ohne Kapitän Latza im Pokal

Gelsenkirchen Schalkes neuer Trainer Frank Kramer muss bei seinem Pflichtspiel-Debüt auf Kapitän Danny Latza verzichten. „Es wird bei ihm wahrscheinlich nicht reichen“, sagte Kramer mit Blick auf die DFB-Pokal-Erstrundenpartie am Sonntag (13.01 Uhr) beim Regionalligisten Bremer SV.

Die Aussicht auf kalte Duschen im Bremer Ausweichquartier in Oldenburg nahm der 50-jährige Kramer mit Humor: „Da habe ich überhaupt keine Sorgen. Hauptsache, wir bekommen im Spiel keine kalte Dusche.“ Wegen der Energiekrise ist während der Sommerferien in allen städtischen Sportanlagen in Oldenburg die Warmwasserbereitung abgestellt.