DFB-Pokal Saarbrücken-Keeper nach Patzer: „In den Boden versinken“

Torwart Tim Schreiber konnte sich nach dem Aus im DFB-Pokal seinen mitentscheidenden Patzer nicht erklären. In der 53. Minute rutschte dem 21-Jährigen am Dienstagabend im Halbfinale des DFB-Pokals ein harmloser Kopfball von Marlon Ritter durch die Beine. Es war die Führung für den 1. FC Kaiserslautern, der sich am Ende mit 2:0 beim 1. FC Saarbrücken durchsetzte und ins Finale des DFB-Pokals einzog.