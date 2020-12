Pokal am Dienstag : Revierclubs müssen liefern - Gladbach ohne Thuram

Pokal am Dienstag

Berlin Das Schalker Pokalspiel gegen Ulm steht im Schatten der Trainerfrage. Wer nimmt als Coach Nummer vier nach der Weihnachtspause beim Tabellenletzten auf der Bank Platz? Der BVB hat nach der Trennung von Favre diesbezüglich mehr Klarheit - wenngleich mit mäßigem Erfolg.

Zum Abschluss des Fußball-Jahres 2020 steht in Deutschland die zweite DFB-Pokalrunde auf dem Programm.

Im Blickpunkt stehen die beiden Revierclubs Borussia Dortmund und FC Schalke 04, die am heutigen Dienstag vor Pflichtaufgaben stehen. Bei den Schalkern soll vor Weihnachten auch noch die Trainerfrage geklärt werden.

MOTIVATION: Eigentlich wollte RB Leipzig seit Samstag bereits im Weihnachtsurlaub sein. Doch im Gegensatz zu den Bundesliga-Rivalen Bayern München und Bayer Leverkusen durften die Sachsen ihr DFB-Pokalspiel beim FC Augsburg am Dienstag nicht verschieben. Der FCA hatte sich vehement - und erfolgreich - gegen eine Verlegung gestemmt. So wartet nun das 21. Pflichtspiel in knapp drei Monaten auf die Leipziger. „Ich hätte mir ein paar Tage länger zur Regeneration gewünscht. Unabhängig davon sind wir bereit, das Spiel zu spielen. Augsburg wird merken, dass wir bereit sind“, hatte RB-Coach Julian Nagelsmann nach der Ablehnung der Spielverlegung bereits angekündigt.