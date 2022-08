SVE schmeißt Leverkusen raus : Reiner Calmund nach Elversberger Pokal-Sensation: „Musste kotzen“

Leverkusen Der Ex-Manager und Wahl-Saarländer Reiner Calmund war in der ersten Runde des DFB-Pokals im Stadion, als die SV Elversberg den ehemaligen Verein Calmunds überragend mit 4:3 schlug. Einige Tage später findet der 73-Jährige deutliche Worte zu dem Spiel.

Der langjährige Manager Reiner Calmund hat nach dem überraschenden Pokal-Aus von Bayer Leverkusen in der ersten Runde bei der SV Elversberg seinem Frust mit deutlichem Worten Luft gemacht.

„Ich saß bei schönstem Wetter in einem wunderschönen Stadion. Wunderbares Essen, nette Leute, alles vom Feinsten, nur nachher musste ich kotzen“, sagte Calmund im Podcast „Echte Champions XXL“: „Aber nicht wegen dem Essen, sondern wegen der Mannschaft, was die gespielt haben.“ In ähnlichem Wortlaut twitterte Calmund die Aussage erneut.