DFB-Pokal RB-Trainer Rose erwartet in Essen Emotionen und Sieg

Im Ruhrpott muss Rose noch auf einige verletzte und angeschlagene Spieler wie Xaver Schlager oder Christoph Baumgartner verzichten. Darum kann sich Neuzugang Antonio Nusa Hoffnungen machen, drei Tage nach seiner Verpflichtung schon aufzulaufen. „Wir haben am Samstag nicht so viel Auswahl auf der Position. Antonio ist fit, hat am letzten Sonntag 66 Minuten gespielt“, sagte Rose über den norwegischen Neuzugang vom belgischen Spitzenclub FC Brügge.