DFB-Pokalfinalist Pokalfinalist Kaiserslautern bei Fritz-Walter-Wetter empfangen

Im Endspiel von Berlin unterlagen die Lauterer am Samstagabend als Außenseiter nach einem leidenschaftlichen Auftritt dem deutschen Meister Bayer Leverkusen mit 0:1. Einen Tag danach ließen sich die FCK-Anhänger auch nicht vom Regen die Stimmung vermiesen. Sie sangen fröhlich „Fritz-Walter-Wetter, wir haben Fritz-Walter-Wetter“ - in Anlehnung an das Wunder von Bern, als die deutsche Nationalmannschaft 1954 mit der Lauterer Clublegende als Kapitän Weltmeister wurde.