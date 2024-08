DFB-Pokal Pokal-Auftakt beendet: Besonderheiten, Prämien, Auslosung

An diesem Sonntag ab 17.10 Uhr erfahren die Zweitrunden-Teilnehmer, gegen wen sie um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen werden. Im Fußballmuseum in Dortmund zieht diesmal die 3x3-Basketball-Olympiasiegerin Sonja Greinacher als Losfee die Kugeln. In Lostopf 2 befinden sich die Kugeln der Erst- und Zweitligisten, in Lostopf 1 die der unterklassigen Teams, die Heimrecht haben. Das ZDF überträgt die Ziehung im Rahmen seiner Sportsendung. Ausgetragen wird die zweite Runde am 29. und 30. Oktober.