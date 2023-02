DFB-Pokal : Pokal als Wendepunkt für Nürnberg: „Ausrufezeichen setzen“

Will mit Nürnberg ins Pokal-Viertelfinale: FCN-Coach Markus Weinzierl. Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg Der DFB-Pokal soll für den Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg ein Wendepunkt sein nach dem verpatzten Jahresstart und der bitteren Niederlage im Frankenderby beim Erzrivalen Greuther Fürth.

„Es geht darum, dass man in 90 Minuten, 120 Minuten plus Elfmeterschießen viel erreichen kann. Es geht um viel Geld, es geht um ein Ausrufezeichen“, sagte Trainer Markus Weinzierl vor dem Heimspiel im Achtelfinale an diesem Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) gegen den Liga-Konkurrenten Fortuna Düsseldorf.