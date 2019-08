Pokalderby in Ostwestfalen : Paderborn-Coach Baumgart warnt vor Rödinghausen

Pokalderby in Ostwestfalen

Paderborn SC Paderborns Trainer Steffen Baumgart hat seine Mannschaft ausdrücklich vor dem Pokalgegner SV Rödinghausen gewarnt.

„Das ist ein harter Gegner, da kommt viel auf uns zu“, sagte der 47-Jährige vor dem ostwestfälischen Pokalderby zwischen dem Tabellenführer der Regionalliga West und dem Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga (Sonntag, 15.30 Uhr). „Wir haben uns das erarbeitet, dass wir mittlerweile als Favorit in so ein Spiel gehen. Aber Fakt ist: Das kann eine enge Partie werden“, meinte Baumgart.