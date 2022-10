Bundesliga : OP am Handgelenk: Leipzig vorerst ohne Top-Star Nkunku

Leipzig RB Leipzig muss vorerst auf Christopher Nkunku verzichten. Deutschlands Fußballer des Jahres ist nach dpa-Informationen Sonntag am rechten Handgelenk operiert worden und fehlt damit am Dienstag (18.00 Uhr/Sky) im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV.

Wie lange Nkunku tatsächlich ausfällt, ist noch offen. Ziel ist es, dass der Offensivspieler am kommenden Samstag beim FC Augsburg wieder zur Verfügung steht. Der 24-Jährige hatte bereits bei den Siegen in der Champions League bei Celtic Glasgow sowie in der Bundesliga gegen Hertha BSC nur mit einer Schiene am Handgelenk spielen können.