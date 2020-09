1. Runde DFB-Pokal : Offensivschwache Frankfurter zittern sich zu Sieg bei 1860

München Eintracht Frankfurt ist eine Erstrunden-Blamage im DFB-Pokal erspart geblieben. Beim Drittligisten 1860 München aber mussten die Hessen mächtig zittern, von einer Überlegenheit war der Cup-Champion von 2018 weit entfernt. Die „Löwen“ brachten sich selbst um den Coup.

Eintracht Frankfurt ist mit einem mühevollen Erstrundensieg im DFB-Pokal in die neue Pflichtspielsaison gestartet.

Beim Fußball-Drittligisten 1860 München benötigten die Hessen in ganz schwachen 90 Minuten einen kurzen Zwischensprint nach der Pause und mächtig Abschlussschwäche der „Löwen“ für ein 2:1 (0:0). André Silva (51. Minute) und Bas Dost (56.) trafen für die Gäste, die als Pokalsieger von 2018 und Halbfinalist aus der Vorsaison eine Erstrunden-Blamage wie noch vor zwei Jahren vermieden.

Gegen beherzt verteidigende „Löwen“ gab es kaum ein Durchkommen, Dost und der erst am Donnerstag fix verpflichtete Silva hatten nur jeweils eine Torchance - diese Gelegenheiten aber wurden genutzt. Sonst fiel nur ein Pfostentreffer von Dominik Kohr auf (18.).

Die Sechziger indes hatten etliche gute Gelegenheiten. Angetrieben von Bundesliga-Veteran Sascha Mölders setzte der TSV die Eintracht völlig unbeeindruckt schon in der gegnerischen Hälfte unter Druck. So herbeigeführte Ballgewinne und schnelle Gegenstöße sorgten für viele Chancen: Mölders (14.), Fabian Greilinger (33.) und Richard Neudecker (68.) wurden jeweils allein auf Torwart Kevin Trapp zulaufend doch noch gestoppt, Kapitän Mölders köpfte zudem an den Pfosten (40.).