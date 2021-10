DFB-Pokal : Nürnbergs Krauß gibt „Daumen hoch“, Leibold am Knie verletzt

Nürnberg Der 1. FC Nürnberg hat nach dem Schockmoment um Mittelfeldspieler Tom Krauß eine erste Entwarnung gegeben.

Auch der Hamburger SV hatte beim 4:2 im Elfmeterschießen einen Verletzten zu beklagen. Der langjährige „Club“-Linksverteidiger Tim Leibold wurde bei jeder Aktion ausgepfiffen und verletzte sich dann auch noch bei einem Zweikampf an der Seitenlinie mit Krauß am rechten Knie. Der 27-Jährige musste minutenlang behandelt werden und wurde in der 22. Minute mit vor sein Gesicht geschlagenen Händen auf einer Trage in den Stadioninnenraum gebracht.