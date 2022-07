Erste Runde : Nach Pokal-Aus: Bayer-Trainer Seoane kündigt Aufarbeitung an

Nach Pokal-Aus: Bayer-Trainer Seoane kündigt Aufarbeitung an

Spiesen-Elversberg Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane hat nach dem Pokal-K.o. beim Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg eine intensive Aufarbeitung der 3:4-Niederlage angekündigt.

„Wir müssen Ursachenforschung betreiben, warum wir physisch und mental nicht auf der Höhe waren“, kündigte der 43-Jährige an.

Der Champions-League-Teilnehmer hatte im Erstrunden-Gastspiel beim Tabellenführer der 3. Liga einen erschreckend schwachen Auftritt abgeliefert. „Wir haben nicht gut gespielt - weder offensiv noch defensiv. Die Leistung war heute in allen Belangen ungenügend“, kritisierte Seoane und fügte hinzu: „Wir werden ansprechen müssen, dass man am Tag X ein Mindestlevel an gewissen Tugenden einbringen muss.“